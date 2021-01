Quand de très jeunes élèves bastiais imaginent leur ville dans une bulle …

Faire vivre la Bande dessinée et l'illustration et montrer le chemin de la création aux enfants dès leur plus jeune âge sont des directions fortes choisies par le Centre Culturel Una Volta depuis près de 40 ans. «L’année de la bande dessinée se devait d’être l’occasion de démontrer quel fabuleux vecteur d’apprentissage et de découverte de l’autre est la bande dessinée, ceci au travers d’une résidence à l’école » explique Juana Macari, la directrice du Centre Culturel Una Volta à Bastia. «Dans le cadre de BD À BASTIA on a organisé la venue à plusieurs reprises de deux artistes, Marion Duclos et Margaux Othats, afin de mener un projet de création en résidence avec les 170 élèves de l’école maternelle et primaire Campanari située dans le quartier Saint Joseph à Bastia. Les autrices se sont appuyées sur le thème de la Ville». Cette résidence était soutenue par la Ville de Bastia, le Centre National du Livre et la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires.





Tout a commencé en novembre 2019 avec des rencontres entre les élèves, Marion Duclos et Margaux Othats. Les deux jeunes autrices de BD ont tout d’abord évoqué leurs parcours, leur métier, leurs albums. Le travail avec les enfants s’est enchainé avec pour but de créer leurs propres bandes dessinées sur les idées de leurs choix : vol d'un costume de Napoléon au musée de la ville, histoire de fantôme qui a perdu son cartable, d'anniversaire à la plage.... De novembre 2019 à mars 2020, juste avant le début du 1er confinement, Marion Duclos et Margaux Othats sont venues 5 fois à l’école Campanari pour poursuivre les travaux avec les élèves. Ce mardi 12 janvier, les élèves se sont déplacés à Una Volta pour visiter l’exposition consacrée à leurs travaux en présence des deux autrices qui les ont accompagnés et découvrir les albums imprimés dont ils sont donc les auteurs. Après les classes de CE2 et de CE2-CM1 mardi matin et les CM2 mardi après midi, jeudi, trois groupes de CP/CE1 feront aussi la visite avec Margaux Othats qui leur distribuera leurs albums.

CNI était présent à la remise des albums …