Quand « arts et sports s'en mêlent » dans les quartiers sud de Bastia

À l’extérieur, à l’ombre des pins, une activité peu répandue mais en pleine expansion : le double dutch. « On utilise une double corde à sauter », explique Cassandre Joigny (JDDA), une spécialiste du genre. « Tout le monde peut le pratiquer, petits et grands, n’importe où. Ça fait travailler le rythme et même l’ambidextrie. C’est une activité qu’avec mon asso Jump N Dance, j’ai à cœur de démocratiser dans les quartiers, les centres aérés, les écoles. En pleine expansion, cette discipline a déjà ses championnats de France et du Monde. »



Non loin de là, Marie-Pascale Fraymouth (CCAS) anime une activité Step. Sur le City Stade, les éducateurs de Bastia XV initient les jeunes au rugby, une discipline qui séduit : du 9 au 12 juillet, six élèves de l’école François Amadei participeront à la finale nationale des quartiers au Centre National du Rugby, à Marcoussis.



Succès également pour les sessions BMX animées par la CAB. Dans la salle de l’Association Familiale de Paese Novu, les sports de combat captivent les plus jeunes : MMA avec Corse Combat, aïkido et taekwondo encadrés par le CCAS.



Plus doux mais tout aussi dynamiques, les ateliers de danse proposés par ABC Danse et les arts du cirque encadrés par Daniel, habitant du quartier, trouvent leur public. Même ambiance du côté de l’atelier clown, proposé par l’association L’Aparté, qui fait travailler les zygomatiques.







Une belle journée conviviale autour du sport et des arts, rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires : Erilia, ANCT, Mission locale, Leia…