Quand Thomas Pesquet fait la "promo" d'Ajaccio vu de l'espace

Tout l’été, l’astronaute Thomas Pesquet publie des photos de la France vue de l’espace prises au cours de sa mission au sein de la Station spatiale internationale (ISS) entre novembre 2016 et juin 2017.Accompagnés du mot-dièse #VacancesenFrance, ces clichés ont pour but de faire découvrir l’hexagone.Celui de ce 31 août est une image d'Ajaccio et de son golfe.Avec ce commentaire.Allez, dernier sursis, la rentrée scolaire ce n'est que demain ! Aujourd'hui petite escapade en @Corse-du-Sud, préfecture Ajaccio, pour une bouffée de lumière et d'air frais avant, peut-être, les salles de classe demain...En attendant de répondre à l'invitation que la ville lui a adressée via les réseaux sociaux , Thomas Pesquet est tourné vers une autre mission.En juillet, le Français a été officiellement sélectionné pour retourner vers la Station internationale.Il prendra place à bord de la capsule Crew Dragon de l’entreprise américaine Space X. Une première pour un Européen.