Quand Sisco célèbre Saint-Michel

Pour atteindre cette chapelle du 11e siècle, il faut se rendre sur les hauteurs de Sisco, au hameau de Munacaghja, dépasser la belle église St Martin, emprunter l’ancienne D32 qui reliait le hameau à Pietracorbara puis gravir une piste en terre bien rocailleuse. Une bonne demi-heure de marche depuis la mairie, sise en face de l’église. Faisant fi de la difficulté, une bonne soixantaine de fidèles avaient répondu à l’appel de l’Associu Surghjente Di Vita.
Surtout composée de jeunes hommes de la commune, celle-ci s’évertue à entretenir la douzaine de chapelles de la commune et à maintenir les traditions de culte et de processions. Curieuse histoire que celle de cette chapelle dont la construction fut achevée par des maîtres toscans en 1030 selon l’abbé Agostini, curé de Sisco au 18e siècle, qui mentionne en effet une inscription, aujourd’hui effacée, portant la date de 1030 (M:XXX).
La construction de 10m X 6,90m, qui constitue le dernier maillon entre le roman primitif et le pisan, se dresse sur un éperon rocheux dominant toute la vallée. Cet éperon porte encore les trous faits pour les échafaudages. Une nef unique est terminée, à l’est, par une abside semi-circulaire voûtée en pierre de Sisco. Deux portes donnent accès à l’intérieur : la première sur la façade occidentale, la seconde, plus petite, sur le mur nord. A l’intérieur, une charpente en châtaignier en assez bon état, quelques bancs et chaises dans la nef qui conduit à un autel, posé sur une estrade en dalles de schiste et sur lequel trône une statue de Saint Michel terrassant un dragon à tête humaine. Une deuxième statue, en très mauvais état celle-ci, se trouve derrière l’autel.
Cette chapelle, selon Ange-Pierre Vivoni, maire de Sisco, appartenait à l’origine au hameau de Cortina, commune de Pietracorbara. « Les Siscais en étaient un peu jaloux et ont rusé pour se l’accaparer » explique notre érudit . « Au 16e siècle, pour qu’une chapelle soit toujours consacrée, il fallait qu’on y célèbre au moins 19 messes par an. Le jour de la célébration de la 19e messe, les Siscais ont empêché les Pietracorbarais d’accéder à la chapelle et la messe n’a pu être célébrée dans les temps. Un brin hypocrites, ils ont dénoncé le fait à l’évêque qui a déchargé la commune de Pietracorbara de la gestion de St Michel pour la donner à sa voisine de Sisco »
La messe célébrée par un jeune père franciscain.
Mais de querelles de clochers, le Père Jean n’en fit point mention dans son homélie. Après le départ du Père Magdeleine de la paroisse, le sanctuaire de ND de Lavasina, dont dépend Sisco, a été confié depuis septembre à des Franciscains. Le père Benoit en aura la charge mais en attendant sa venue d’ici quelques semaines, le Père Jean assume l’intérim depuis le 13 septembre. Jeune franciscain originaire du Congo, ordonné à Jérusalem, il est depuis 8 mois en poste à Naples. Monté lui aussi à pied, il semble tout d’abord un peu perdu près de cette chapelle émergeant du maquis. « Nous sommes des missionnaires, et nous sommes appelés à aller partout » nous glisse-t-il. Vite rassuré et mis en confiance par Anghjulu Pasqua Rossi, un des responsables de l’Associu Surghjente Di Vita, il lance l’office, un office bien animé par les belles voix de l’associu, de jeunes confrères de Rogliano et Ersa et François Berlinghi. «Ces jeunes sont venus voilà quelques mois apprendre à chanter à notre pratica lingua de Sisco et ont créé tout récemment une nouvelle confrérie dans le Cap Corse» nous confie Jean-Louis Constant, cheville ouvrière de Pratica Lingua. Et le (très beau) résultat est là !
Lors de son homélie, le Père Jean rappellera le rôle des archanges Michel, Gabriel, et Raphaël qui sont parmi les figures angéliques les plus importantes dans le christianisme. « Chacun de leurs noms se termine en el, une terminaison hébraïque qui signifie Dieu » indique-t-il. « St Michel comme les deux autres, défend le peuple de Dieu contre le mal. Dieu nous aime et a placé ces anges à nos côtés. Et notre mission, comme St Michel, est de lutter contre le mal. Mais parfois on s’y prend mal et on regarde trop le coté négatif des gens alors qu’on doit voir la richesse dans l’autre. On ne peut rencontrer le Seigneur en restant la même personne…. ». Ange-Pierre Vivoni qui prendra la parole à la fin de la messe se dira ému par cette homélie du jeune prêtre. «Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour ce qui était votre 1ère messe dans notre commune. Votre sermon m’a touché. Je remercie aussi cette belle jeunesse qui a organisé et animé cette messe de la St Michel. Et en ce jour de la St François, je vous souhaite une bonne fête». Le maire lira ensuite en corse la prière à St François et avant que ne soit entonné le Dio.
La matinée se terminera autour de la chapelle, chacun sortant de sa « musetta » de quoi prendre des forces pour le retour.
