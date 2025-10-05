Quand Sisco célèbre Saint-Michel

Philippe Jammes le Dimanche 5 Octobre 2025 à 18:09

En ce samedi 4 octobre, avec quelques jours de décalage, les paroissiens de Sisco ont honoré un de leurs saints, un de leurs protecteurs : Saint- Michel. La petite chapelle qui lui est dédiée est perchée sur un bloc rocheux, inaccessible en voiture. Mais la foi ne transporte-t-elle pas les montagnes ?