Qu’importe le handicap, les écoliers de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio sont tous montés dans le même bateau

Et ce fut le cas, mardi matin, au départ du ponton de Pinareddu : la vingtaine d’écoliers, qu’ils soient en situation de handicap ou non, sont montés dans le même voilier, le RS Ventura, propriété de l’association Mare Inseme. Un voilier spécialement conçu pour la navigation des personnes en situation de handicap, avec son siège baquet central à partir duquel on peut manier la barre reliée au safran.



"Acceptation de la différence"



« Grâce à cette journée de voile, on peut encore plus travailler sur l’acceptation de la différence avec les élèves de la classe, observe leur enseignante, Laura Baccellini. Je leur ai dit : "c’est un bateau sur lequel Chjara peut monter et vous allez monter dessus avec elle." Comme ça, ils voient que Chjara a accès aux mêmes loisirs. » Et inversement : « A l’école, durant les activités sportives c’est très difficile pour Chjara d’accepter de voir les autres courir, confie son institutrice. Mais on fait toujours en sorte de l’inclure dans l’activité, en lui mettant le chronomètre en mains par exemple. »