Qu'est-ce que le statut de DPS auquel est soumis Yvan Colonna depuis 2003 ?

Après l’agression d’Yvan Colonna à la prison d’Arles ce mercredi 2 mars, beaucoup de questions restent en suspens concernant l’absence de surveillance de la victime et de son agresseur présumé, un djihadiste de 36 ans, Franck Elong Abe.Surtout qu’Yvan Colonna est placé sous le statut de Détenu Particulièrement Signalé (DPS). Ce régime carcéral spécial concerne près de 300 détenus en France et implique un certain nombre de restrictions et une vigilance accrue.