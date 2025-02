Psychiatrie en Corse : 2,1 millions d’euros pour renforcer la prise en charge des jeunes

La santé mentale est une priorité pour l’ARS Corse. L’agence annonce un financement de 2,1 millions d’euros pour développer la psychiatrie et

. notamment en direction des enfants et des adolescents, dont les troubles sont en constante progression. Cette dotation s’inscrit dans une stratégie globale amorcée en 2021, avec près de 2,9 millions d’euros déjà investis pour structurer et adapter l’offre de soins aux besoins insulaires.

« améliorer l’accessibilité aux soins et répondre aux défis spécifiques de la psychiatrie »

Sept projets portés par les centres hospitaliers de Bastia et de Castelluccio bénéficieront de ce soutien financier. Parmi eux, « la création d’une unité de quatre lits pour enfants et adolescents à l’hôpital de Bastia, permettant de renforcer l’offre de soins en hospitalisation à temps plein (HTP) pour les mineurs dès le second semestre 2025 ». Parallèlement, des équipes mobiles de réhabilitation psychosociale seront déployées pour « accompagner les patients en sortie d’hospitalisation dans leur vie sociale, professionnelle et personnelle, afin d’éviter une ré-hospitalisation ». Cette nouvelle capacité d’intervention sera assurée par le Centre de réhabilitation du CH de Castelluccio et la Villa San Ornello.



L’accent mis sur les équipes mobiles traduit une évolution dans l’approche thérapeutique. Conçues pour intervenir directement sur le terrain, ces équipes favorisent une prise en charge de proximité et limitent les hospitalisations longues. « Ce mode d’intervention intègre les professionnels de la psychiatrie dans une logique pluridisciplinaire et favorise l’aller vers », souligne l’ARS. Cette démarche, déjà expérimentée dans les services de périnatalité ou auprès des personnes âgées, sera désormais étendue aux adultes en réhabilitation psychosociale. À travers cette stratégie, l’ARS entend « accompagner les établissements de santé et les professionnels pour offrir une prise en charge adaptée aux enjeux croissants de la santé mentale en Corse ».



Au-delà des projets spécifiques, l’ARS rappelle que « le financement des activités de psychiatrie en Corse repose sur une répartition différenciée entre les établissements publics et privés ». En 2024, le budget global s’élève à 70,6 millions d’euros : 57,4 millions sont destinés aux hôpitaux publics, financés par une dotation populationnelle qui tient compte des caractéristiques démographiques de l’île, tandis que 13,2 millions vont aux cliniques privées, via un financement basé sur l’activité réelle (Dotation à la File Active).