Proximité, langue corse, Méditerranée : Via Stella renforce ses axes gagnants

Ce n’est pas une grille des programmes mais quatre que propose Via Stella en cette rentrée : « Il y a la grille classique de septembre à juin, puis nous avons une programmation spéciale pendant les vacances scolaires, une grille spécifique pour Noël et, enfin, une pour l’été » explique Marie-Hélène Bartoli, Directrice territoriale de la chaîne.

Des programmations spécifiques mais qui suivent toutes le même fil rouge : proximité, langue corse, Méditerranée.

Une rentrée dans un contexte de crise sanitaire, qui a renforcé la chaîne dans la définition de ses priorités : « On s’est rendu compte, avec les infos qui circulaient et qui n’étaient pas forcément toujours réelles, que la partie décryptage était importante » analyse Marie-Hélène Bartoli. « La proximité aussi, nos journalistes ont été encore plus que d’habitude sur le terrain, et on a eu vraiment l’impression de remplir notre mission de service public » poursuit-elle, « ces axes, c’est là où nous attendent nos publics ».



L’objectif pour la chaine ?

Conforter ces lignes directrices tout en proposant de nouveaux rendez-vous, notamment en langue corse, comme « Paese », une fiction humoristique de 7 minutes, qui sera diffusée tous les jours.

Du côté des programmes bilingues, les téléspectateurs pourront découvrir « Corsica Era », un magazine d’archives, les émissions culturelles « Libraria » et « Vice Versa » et, juste avant le journal de 19h, « In tantu », un rendez-vous de 6 minutes dédié à l’actualité.

La langue corse prend également une place plus importante du côté de l’information : « Nous mettons en place un journal bilingue tous les midis, en fonction des locuteurs, avec plus de sujets en langue corse » indique Marie-Hélène Bartoli. « Une grande partie de nos journalistes sont bilingues aujourd’hui, ce qui nous permet d’avoir un potentiel important » relève t-elle.



Toujours dans cette perspective de promotion de la langue dès le plus jeune âge, l’émission pour enfants « A Fabricuccia » passera en quotidienne.

Le magazine de décryptage « Génération Méditerranée » deviendra un rendez-vous hebdomadaire. La chaîne souhaite en effet affirmer son ambition méditerranéenne. Pour ce faire, elle a lancé « Via Méditerranée », une plateforme numérique d’information créée en partenariat avec des télés méditerranéennes : « L’idée est née pendant la crise du COVID-19 » explique Marie-Hélène Bartoli, « nous avons pensé qu’il serait intéressant d’avoir une vision d’ensemble, pour avoir des regards croisés sur nos cultures ».



Le numérique, un support qui constitue un des axes de développement de la chaîne, afin, notamment, de toucher les publics les plus jeunes. « Nous poursuivons notre progression en termes d’audience. Les résultats de l’an passé étaient plus que rassurants, mais l’objectif, c’est de toujours évoluer, de toujours bouger, de coller aux attentes du public » indique la directrice de Via Stella.

À l’heure de la régionalisation de France 3 annoncée par la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, avec le développement de 13 chaînes locales, Via Stella entend bien faire valoir son modèle de développement, et faire figure d’exemple : « Nous avons déjà passé ce cap et je pense qu’on participera à l’exemplarité pour aider à développer ce modèle » conclut Marie-Hélène Bartoli.