Protection des balbuzards : contrôle en mer entre Cargese et Galeria

"Lors de cette opération de contrôle la vedette de surveillance Callisto de la DMLC, et une unité nautique de la gendarmerie nationale ont opéré un contrôle renforcé des mesures de protection des nids de balbuzards pêcheurs présents sur la façade ouest de la Corse, y compris dans le périmètre de la réserve naturelle de Scandola" souligne la préfecture qui rappelle que le "balbuzard pêcheur (Pandion Haliaetus), se trouve inscrit sur la liste rouge de l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme espèce en danger, et bénéficie de ce fait d’un statut d’espèce protégée."La préfecture maritime poursuit en précisant que la "diminution du nombre de succès de reproduction observée depuis l’année 2012 sur le site Natura 2000 Calvi – Cargèse implique la mise en place de mesures de protection. À ce titre, le préfet maritime de la Méditerranée a instauré 8 zones d’interdiction à la navigation et au mouillage autour des nids de balbuzards pêcheurs afin de garantir la quiétude des individus lors de cette phase de reproduction sur la période allant du 1er juillet au 31 août ."Sept navires ont ainsi été contrôlés dans le cadre de cette opération et 3 procès-verbaux dressés. "Cette opération illustre la détermination de l’État à assurer la protection de cette espèce emblématique du littoral insulaire" assure la préfecture maritime.