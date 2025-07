Propriano : intervention de nuit pour secourir quatre baigneurs pris dans les vagues

La journée du 8 juillet a été mouvementée pour les sauveteurs en mer de Propriano. Dès l’après-midi, les équipes de la SNSM sont intervenues à plusieurs reprises sur les plages du Valinco pour porter secours à des baigneurs en difficulté, alors que la préfecture de Corse avait placé le littoral en vigilance « vagues dangereuses ».



Vers 16h10, sur la plage du Robinson à Propriano, deux personnes emportées au large par un fort courant ont été secourues par les équipes du centre aquatique Aqualoisir, puis par les moyens nautiques et terrestres de la SNSM. Deux nageurs sauveteurs ont dû se jeter à l’eau dans une mer particulièrement agitée pour ramener les victimes sur la plage. "Leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation, mais l’intervention s’est déroulée dans des conditions très dégradées." indiquent les sauveteurs sur leur page Facebook.



Moins d’une heure plus tard, vers 17h, une nouvelle alerte a été donnée sur la plage de Campomoro. Un baigneur victime d’un accident a été pris en charge par les secouristes de la SNSM, avant d’être évacué par les sapeurs-pompiers vers le centre hospitalier de Sartène.



Mais c’est en soirée que l’intervention la plus critique a eu lieu. Aux alentours de 22h30, les sauveteurs en mer ont été engagés d’urgence sur la plage de Portigliolo, cette fois sur demande conjointe du CROSS Méditerranée et du CODIS 2A. Des appels à l’aide avaient été entendus. Plusieurs personnes s’étaient aventurées à se baigner… de nuit, dans une mer formée. Quatre nageurs sauveteurs SNSM, un chef de dispositif, les pompiers du centre de Rizzanesi et un hélicoptère de la gendarmerie avec plongeurs ont été mobilisés.



À leur arrivée, quatre personnes venaient d’être récupérées. Trois d’entre elles ont été évacuées à titre préventif vers l’hôpital de Sartène. « Cette intervention aurait pu virer au drame », a réagi la SNSM de Propriano, rappelant que « se baigner de nuit, dans une mer forte, malgré les consignes, met en péril sa propre vie, mais aussi celle des secouristes ».



Les équipes appellent une nouvelle fois à la plus grande vigilance : "en cas d’alerte météo, renoncez à la baignade."