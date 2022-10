Propriano : #OsezDireNon, une journée sur la sensibilisation aux dangers de la route

Le port de plaisance de Propriano accueillait ce jeudi 13 la Mission locale Sud Corse et ses partenaires pour une journée de sensibilisation aux dangers de la route. Intitulée #Osezdirenon, l'événement avait pour cible les jeunes de 16 à 29 ans. Une action menée en partenariat avec la municipalité et la préfecture alors que les indicateurs de la sécurité routière repartent à la hausse su l'ile par rapport à la même période en 2021.



Piqûres de rappel de la loi assurées par la PJJ (Protection juridique des jeunes ), projection des films racontant des histoires issues des expériences personnelles ou encore des manœuvres de désincarcération avec les pompiers, tout avait été mis en place pour sensibiliser les jeunes.



L’idée est née en 2019 lors d'un appel à projets de PDASR (Plan départemental d’action et de sécurité routière). « Je connaissais un garçon à Porto-Vecchio qui a eu un accident de voiture sous l’influence de l’alcool et des stupéfiants . Il a fait un mois de coma et au réveil il avait perdu toute sa mémoire, r aconte Laurenc e Taddei , référente de la journée action. On a vu que l’histoire de Grégory avait touché la région de Porto-Vecchio donc on voulait la transposer ici avec l’histoire de quelqu’un de la région pour que ça puisse toucher et interroger les gens. C’est aussi une façon pour rendre hommage aux décès qu’il y a eu. Ainsi, e n 2019, on avait fait un film sur lui et comme le projet a eu beaucoup de succès, la Préfecture nous a demandé de le réitérer. »



Cette année l’association a décidé de partager l’histoire de Bastien Carraccioli , é galement parrain d e l’ événeme nt, qui, lui aussi, a eu un accident routier. A mputé du bras gauche à la suite d'un accident de la route lié à son état d'ébriété, le jeune homme alors âgé de 22 ans, a eu un déclic après son accident et il est aujourd'hui un véritable ambassadeur des valeurs du sport et de la résilience . Après la projection de son film, Bastien Carraccioli a organisé un rallye photo ayant comme prix deux trottinettes électriques et tout l’équipement de sécurité.



Essoufflés d’avoir couru dans toute la ville, les gagnants Anthony et Christopher, jeunes apprentis de 16 et 17 ans au CFA, ont « tout fait pour gagner ». « Je pense que l'événement est bien organisé et je le conseillerais à mes amis aussi », partage Anthony.



Fédération des motards pour faire de la prévention

Parmi les nouveauté de cette édition la présence de la Fédération des motards « Dans le territoire du Sartène et Vallinco , il y a eu énormément de décès dans le cadre des p roblématiques routières et une parti e en moto, pour cette raison on a pensé à inviter la Fédération des motards pour faire de la prévention pour la conduite des deux roues », précise Laurence Taddei .



D’autres ateliers comme la manœuvre de désincarcération faite en partenariat avec les pompiers ou les simulateurs de conduite par la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer ) ont suscité beaucoup d’intérêt chez les jeunes présents.



Hormis les collégiens et les lycéens venus accompagnés par leurs enseignants, l’événement a rassemblé plus de 150 visiteurs. « Une grosse victoire » selon les organisatrices Laurence Taddei et Sandrine Pailler.