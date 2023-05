Propreté urbaine à Ajaccio : après la pédagogie, les sanctions

- En amont de la mise en route de ce volet répressif, vous venez d’installer une soixantaine de cendriers en ville. On voit aussi que les bornes de ramassage des déjections canines se multiplient. Il n’y a donc désormais plus d’excuses pour les contrevenants...

- Oui, c’est ce que j’appelle fermer des portes pour qu’il n’y en ait plus qu’une seule : celle du citoyen qui respecte. Après c’est une question d’éducation. J’ai des amis qui ont des chiens et même quand il n’y a pas de borne canine, ils ont toujours un sac dans la poche et ils ramassent les déjections de leur animal. On ne peut pas nous opposer le fait qu’il n’y a pas assez de bornes canines, et que de facto cela autorise à laisser les propriétaires de chiens à laisser des déjections n’importe où, cela ne marche pas ainsi. Idem pour les mégots. Il y a 300 milliards de mégots qui sont jetés par terre en France tous les ans, c’est énorme, surtout quand on sait qu’un seul mégot pollue 500 litres d’eau, et les risques incendie que cela occasionne. Donc on ferme des portes, mais après on ne peut pas mettre une borne canine et une poubelle à chaque sortie de portail. Ce que les gens doivent bien comprendre c’est que plus ils polluent, plus nous devons mettre de moyens, plus cela coute cher, et qu’in fine c’est l’argent du contribuable.



- L’été dernier vous aviez lancé une expérimentation autour de poubelles dites intelligentes. Qu’est-ce que cela a donné ?

- Nous sommes plutôt satisfaits car cela fonctionne très bien. Ces corbeilles ont comme avantage de stocker 7 fois plus de déchets qu’une poubelle traditionnelle. Mais un tel équipement a un coût de 5000 euros. Le but est d’en développer par exemple sur le Cours Napoléon quand il sera totalement terminé. Nous allons aussi probablement développer le même principe mais pour du tri. Nous sommes en train de travailler dessus, mais cela demande un budget et d’aller chercher des aides. Cela prend du temps.