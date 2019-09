Promue au grade d'officier de l'ordre national du Mérite Jeannine Maraninchi décorée à Calvi par le général Puga

Dans la continuité de la continuité de la prise d'armes ce dimanche pour honorer l'archange Saint-Michel, au camp Raffali du 2e REP de Calvi, un cocktail devait suivre au Parc Baumont.

A l'occasion de celui-ci, une Calvaise, Jeannine Maraninchi, promue au grade d'officier dans l'ordre national du Mérite était décorée par le Général Benoît Puga, grand-croix de l'ordre national de la Légion d'honneur, grand croix de l'ordre national du Mérite.

Le colonel Christophe de La Chapelle prenait la parole pour rappeler que Jeannine Maraninchi était officier dans l'Armée de l'air et soulignait son implication en sa qualité de déléguée du procureur de la République et son investissement au sein de l'antenne Balagne de la Ligue contre le Cancer et au comité de surveillance du Centre Hospitalier de Balagne dont elle est la représentante des usagers de l'Unité de Soins de Longue Durée.

Il terminait en saluant la présence de "Nini" Luciani, 1ere classe d'honneur du 2e REP qui malgré la perte de son compagnon Richard il y a quelques jours seulement a tenu à être présente au Camp Raffalli pour cette prise d'armes de la Saint-Michel.





"Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons oficier dans l'ordre national du Mérite".

Avant de prononcer cette phrase et d'épingler la médaille au revers de la veste de Jeannine Maraninchi, le général Puga demandait aux militaires de se mettre au garde à vous, avant d'ajouter "Nous honorons aujourd'hui une grande Calvaise qui a consacré sa vie au service des autres"





Très émue, Jeannine Maraninchi prenait à son tour la parole.

" Cette remise de distinction qui m'honore, je la partage avec vous tous.

On dit souvent dans le langage courant en parlant de telle ou telle personne "elle a du mérite", mais au juste qu'est ce que le mérite?

Je dirai qu'il se traduit par une forme de courage vécu avec persévérance au cours du temps, dans l'adversité comme dans la réussite.

Il est fait de force et de ténacité, vertus qui permettent au delà de l'épreuve d'avoir toujours les yeux fixés sur le cap.

Le mérite, je n'en ai pas plus que chacun et chacune. Je me permets de citer cette phrase de Ghandi: "Si nous cultivons l'habitude de rendre service, notre désir de servir s'accroîtra sans cesse et contribuera non seulement à notre propre bonheur, mais aussi au bonheur du monde en général".

Enfin, un grand merci à vous tous qui êtes là, à un titre ou à un autre. Votre présence donne tout un sens à cette belle distinction nationale"





Ange Santini, maire de Calvi profitait de l'occasion pour dire tout le plaisir qu'il a eu à participer à cette manifestation de la Saint-Michel et combien il était de retrouver à chacune de ces occasions les anciens, notamment les chefs de corps qui, pour la plupart, sont devenus généraux.

Concernant Jeannine Maraninchi, le premier magistrat de la commune rappelait à son tour l'engagement de Jeannine Maraninchi tout au long de sa carrière militaire mais aussi dans son rôle de délégué du procureur de la République que celui de responsable de l'antenne Calvi- Balagne de la Ligue contre le cancer ou encore de déléguée des usagers de l'unité de soins de longue durée au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier Calvi-Balagne qu'il préside.

Puis, avec beaucoup d'humour il poursuivait:

"Jeannine c'est un peu le feu. Alors pour tempérer le feu il faut un peu d'eau. Et je voudrais aujourd'hui dire qu'il faut qu'elle partage cette décoration avec son mari, avec Rocky.

Rocky c'est celui qui depuis des décennies, avec ses enfants, est à ses côtés. C'est celui qui attend à la maison, c'est celui qui s'occupe et c'est celui qui la tempère. Et, c'est bien connu que l'eau peut tempérer le feu, mais pas l'inverse. C'est très important mon cher Rocky qu'aujourd'hui tu sois présent auprès de ta femme comme tu l'a toujours été.

Et puis, je voudrais vous dire que vous êtes un couple formidable. Vous faites parti de ces Calvaises et de ces Calvais que l'on a plaisir à avoir parmi nous, que l'on a plaisir à rencontrer. Toutes mes félicitations. Cette distinction Jeannine rejaillit sur toute ta familles mais aussi sur l'ensemble de la population. Encore bravo et merci".