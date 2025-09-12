Projet d’assassinat dans les Bouches-du-Rhône : 3 hommes mis en examen

Le magistrat rappelle notamment que le " 21 juin 2022, une information judiciaire avait été ouverte sur ces mêmes qualifications."

Ce 9 septembre 2025, une vaste opération de la brigade nationale de lutte contre la criminalité corse (BNLCOC) a été menée simultanément en plusieurs points du territoire, notamment dans le Valinco. Sept personnes ont alors été placées en garde à vue et une huitième entendue en audition libre.

Ce vendredi 12 septembre, trois des personnes interpellées ont été présentées devant le magistrat instructeur. Elles ont été mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée.

Parmi elles, une a été placée en détention provisoire, tandis que les deux autres ont demandé un débat différé sur leur éventuelle incarcération.