Procès de paris : le soutien de Femu a Corsica aux prévenus et à l'Associu Sulidarità

"Le mouvement national a créé les conditions historiques de l'apaisement politique dans l'île depuis plus de 5 ans.Depuis lors, aucun véritable dialogue politique de la part de l'Etat n'est venu à ce jour se mettre en oeuvre pour traiter au fond les causes de ce que l'on a appelé "le problème Corse".

Les risques d'un retour en arrière existent.

Femu a Corsica appelle à consolider les voies de l'apaisement et de la démocratie.



Consolider celles-ci ne signifie certainement pas renoncer aux solutions qui doivent être apportées aux revendications essentielles portées depuis des décennies par le peuple Corse.

Force est de constater que ce procès débute dans un contexte qui s'est dégradé depuis plusieurs semaines. Il appartient donc à chacun d'oeuvrer pour que la voie démocratique soit la seule qui permette au peuple Corse d'aboutir à l'émancipation et à la reconnaissance de ses droits.

Femu a Corsica en appelle à une réelle prise en compte de la dimension politique des enjeux qui se posent lors de ce procès de fin de cycle. Celui-ci ne doit pas se traduire par des conséquences en termes d'incarcération qui créent le sentiment d'une négation totale, des gestes d'apaisement apportés depuis les faits reprochés, de la perspective de paix durable enclenché, et de solution politique globale attendue"