Prévention, rénovation, sécurité : Sarrola-Carcopino accueille les “Rendez-vous du BTP” le 24 mai

Un secteur en difficulté économique

La BTP reste un secteur important en Corse et connait quelques difficultés d’ordres économiques. Cette problématique sera également largement évoquée lors de cette journée particulière : « On traverse une période très difficile suite à plusieurs facteurs depuis le Covid. Elles ont été fortement impactées et n’ont plus de trésorerie. Le blocage des permis de construire dû à l’harmonisation des règles d’urbanisme n’ont pas arrangés les choses. On pensait pouvoir compenser toutes ces problématiques avec la rénovation énergétique mais cela n’a pas été le cas. Il y a un besoin de rénovation énergétique de 8 000 bâtiments en Corse et nous arrivons péniblement à en faire 1 000 par an, on est loin du compte. Ces facteurs cumulés mettent à mal nos entreprises. On nous annonce une baisse d’activité de 9% alors que nombre de défaillances des entreprises du secteur du bâtiment est en hausse de 11% en 2024. Le BTP est le premier employeur de l’île avec l’Hôtellerie, on représente 8 000 entreprises sur l’île ».