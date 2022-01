Présidentielle : quels candidats les élus corses avaient-ils parrainé en 2017 ?

Ultime étape avant de pouvoir se lancer officiellement dans la course à l’Elysée, l’obtention du parrainage de 500 élus, est un véritable casse tête pour les candidats qui peinent à recueillir les promesses des maires. Cette année, les parrainages pourront être effectués du 30 janvier au 4 mars. La règle, établie en 1962, a pour objectif de filtrer le nombre de candidatures et d’éliminer les plus fantaisistes. Mais à chaque élection, elle est contestée par plusieurs candidats. Ils estiment qu’elle remet en cause la participation de certains, pourtant populaires, et dénoncent la publication des noms des parrains, qui peut freiner les élus.



Si pour le moment on ne peut pas savoir à quel candidat les élus corses accorderont leur signature, on vous propose de relire les résultats de la course aux parrainages de 2017, quand François Fillon avait obtenu le plus grand nombre de parrainages d'élus en Corse.





François Fillon le plus parrainé



Il avait totalisé 54 soutiens sur les 194 donnés, en comptant sur plusieurs leaders de la droite insulaire : Camille de Rocca Serra, George Mela, Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Ange Santini et Sauveur Gandolfi-Scheit.

Emmanuel Macron avait également suscité l'enthousiasme chez les élus insulaires. Il se plaçait en deuxième position avec 38 parrainages majoritairement en provenance d'élus de la gauche. Paul Giacobbi, François Orlandi, Joseph Castelli, Pierre Ghionga et Jean Charles Orsucci.

L'indépendantiste polynésien, Oscar Temaru avait obtenu 20 parrainages principalement de nombreux élus de Corsica Libera. Il se positionait en 3ème place devant l'autonomiste breton, Christian Troadec et ses 17 signatures. Ce dernier a retiré sa candidature au cours de la campagne de parrainage.

11 élus dont plusieurs maires de petits villages avaient parrainé la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Elle avait fait jeu égal avec l'ancien député centriste Jean Lassalle, 11 parrainages également qui se qualifiait pour l'élection présidentielle en franchissant de justesse les 500 signatures.

Les candidats de gauche étaient en revanche très faiblement représentés. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, avait récolté 10 soutiens. Benoit Hamon n'obtenait qu'un seul soutien, celui d'Emmanuelle de Gentile. Les candidats d'extrême gauche Philippe Poutou et Nathalie Arthaud respectivement 6 et 5 parrainages.





Dans un paysage politique qui, sur l'ile comme au niveau national, a complètement changé depuis 2017, à quel candidat les élus corse accorderont leur signature en 2022 ?