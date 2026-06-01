Près de 2 000 écoliers attendus à Corte et Bastia pour les championnats scolaires d'échecs

Le premier rendez-vous est fixé au lundi 8 juin au COSEC municipal de Corte, qui accueillera la première édition du Campiunatu Sculare di u Centru Corsu è di Balagna. Environ 750 à 800 élèves, répartis dans 34 classes issues de huit établissements scolaires du Centre Corse et de Balagne, participeront à cette journée organisée en partenariat avec la Ville de Corte, l'Académie de Corse, la Collectivité de Corse et les équipes éducatives locales.







Les compétitions seront organisées par niveau, du CP au CM2. Chaque classe formera une équipe de 18 joueurs qui disputera plusieurs parties tout au long de la journée. Une cérémonie d'ouverture est prévue à 10 heures avant le lancement des premières rondes, tandis que la remise des récompenses se déroulera à partir de 15 heures.

Trois jours plus tard, le jeudi 11 juin, le Championnat scolaire du Grand Bastia prendra le relais. Après plus de vingt ans organisés sur la place Saint-Nicolas, l'événement déménage cette année au COSEC Pepito Ferretti afin de bénéficier d'infrastructures mieux adaptées à l'accueil des participants.





Près de 1 200 élèves représentant 55 classes et 18 établissements scolaires du bassin bastiais et des communes voisines sont attendus. Les équipes, composées de 15 joueurs, s'affronteront dans des tournois répartis par niveau, du CE1 au CM2, avec six parties programmées sur la journée.





Pour la Ligue Corse des Échecs, ces manifestations illustrent le développement continu des échecs en milieu scolaire. Depuis plus de vingt-cinq ans, l'association mène un travail en partenariat avec l'Éducation nationale afin de promouvoir cette discipline comme outil pédagogique favorisant la concentration, la mémorisation, la réflexion, l'autonomie, la maîtrise des émotions et le respect des règles.

Plusieurs dizaines d'arbitres, d'animateurs et de bénévoles seront mobilisés aux côtés des enseignants pour assurer le bon déroulement de ces deux grands rassemblements, qui figurent parmi les plus importants événements scolaires de Corse consacrés au jeu d'échecs.