Première session et premières tensions à l'Assemblée de Corse

Pourtant, et sur ce point précis, Gilles Simeoni tendra la main lors de l'interruption de séance. « L’une de priorités, précise-t-il, est de trouver un point de convergence avec les autres mouvances nationalistes présentes au sein de l’Assemblée de Corse, cela doit s’établir à partir d’un cadre posé et de discussions politiques sur le fond et sur les modèles de société que nous souhaitons pour la Corse. Nous devons à la fois travailler à la convergence de tous les nationalistes et nous adresser, avec la même volonté, à l’ensemble des Corses... »



Un sentiment qu’il est toutefois encore difficile à percevoir dans l’hémicycle. D’autant que la tension est montée d’un cran lorsque, peu avant l’interruption de séance, il a été question de la constitution des commissions organiques (finances, aménagement du territoire, patrimoine et culture).