Première édition de « A festa di a musica corsa » le 31 mai sur les réseaux sociaux

- Pierre Gambini, pourquoi créer cette Festa di a musica corsa ?

- L’idée vient d’un constat assez simple, celui de voir une forme de déficit de l’image de la Corse à travers les médias, les faits divers. On a une image de la Corse qui se cultive par elle-même depuis des décennies, une image très négative alors qu’au quotidien on voit bien que, corses, et non corses, on partage un territoire rempli de belles choses et que ce qui fait consensus, c’est la musique et le chant. On a un patrimoine exceptionnel. Donc j’ai eu l’idée de cette manifestation A festa di a musica corsa. Ce n'est pas une contre-fête de la musique, loin de là ! C'est un partage, une main tendue aux autres. L’idée c'est que, tous les ans, tous les derniers week-ends de mai, on se réunisse au moins une journée pour partager notre amour de la chanson et de la musique corse.





- Une chanson qui a évolué au fil des ans ?

- Il y a quand même une sorte de continuité dans la musique corse entre les enregistrements d’autrefois, le riacquistu et la musique d’aujourd’hui qui fait qu’on commence à avoir un patrimoine très riche, dense, et je pense que c'est important de mettre tout ça en commun. On peut en effet découvrir beaucoup de choses que ce soit dans le chant traditionnel, la musique actuelle, le profane, le religieux, le chant politique ou la variété. Et le but est de savoir ce que le public en retient.





À qui cette Festa di a musica corsa s’adresse-t-elle ?

- À tout le monde. Amateurs, débutants, artistes professionnels. C'est une façon de tendre une main et de dire quelque part à l'autre : voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai envie de partager. C'est vraiment une journée de partage, une journée où tout le monde peut chanter, fredonner, sans complexe, sans honte. Une journée où les artistes professionnels doivent aussi partager leur amour de la musique. Cette année, l’idée est de faire vibrer la toile, les réseaux sociaux et l’an prochain, je suis persuadé qu’on le fera dans les rues. En fait, ça se veut un cri d'amour au monde entier, montrer qu’on est capables de faire des choses bien, et cette autre chose, je pense que la musique la porte très très bien.





- Comment participer ce 31 mai ?

- Faute de temps pour l’organiser dans la rue, cela va se passer sur les réseaux sociaux. Il suffit d’enregistrer ou de chanter en direct, en live, sur ses propres réseaux sociaux, comme Instagram ou FB et sur la page de Festa di a musica corsa et surtout, c’est très important, ne pas oublier le #FestaDiAMusicaCorsa et le #FMC . Cela permettra de faire remonter l'ensemble et de faire en sorte de voir l'ampleur de ce chant collectif. Ça se passe donc ce samedi 31 mai de 6 heures à minuit. On fait ce qu’on veut, on partage pour faire de cet élan quelque chose de positif.





- Un appel à tous donc …

- Exactement. Le 31 mai, si vous êtes disposé à chanter, à répondre à cette invitation que je vous fais, j'en serai le plus heureux et je pense que je ne serai pas le seul. Je souhaite sincèrement que le 31 mai soit chaque année une scène musicale à ciel ouvert pour l’ensemble de la Corse.