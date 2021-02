Précarité étudiante à l'Université de Corse : 50.000€ de dons en provenance des entreprises insulaires

Depuis le début de la crise sanitaire, 280 étudiants ont eu recours à l'aide de l'assistante sociale de la cellule de soutien d'urgence de l'Université de Corse, soit le double d'auparavant. Un constat alarmant qui a mené la Fondation de l'Université à établir des partenariats avec des donateurs insulaires pour pouvoir distribuer de l'aide alimentaires aux jeunes en situation de grande précarité.



Ce mardi 2 février, la fondation recevait Vincent Ferreri président du Lions Club, Jérôme Negroni du Sporting Club de Bastia, Bernard Ottaviani et Tina Paoli, le directeur et la présidente de la Mutuelle de la Corse, Mario Capai directeur de cabinet d'EDF Corse pour la Fondation EDF) et le Groupe Codim. Grâce à ses 5 donateurs, la Fondation a reçu 50 000 euros transformés en dispositifs financiers ou numériques à destination des étudiants dans le besoin.



Ainsi, durant le premier confinement 150 étudiants ont pu bénéficier de bons d'achats alimentaires à hauteur de 50€ par semaine. "Les jeunes positionnés sur Corte, hors des cellules familiales au printemps dernier, avaient des besoins assez prégnants. "Il a fallu vite réagir", explique Jérémie Santini, vice-président en charge de la vie étudiante. Pour aider, le Sporting Club de Bastia a, par exemple, reversé l'argent de la vente des masques floqués aux couleurs du club, à la fondation.





Lutter contre la fracture numérique



Durant le second confinement, le gouvernement avait prévu des paniers solidaires, soit 40€ par semaine pour les étudiants dans le besoin. Toutefois, les cours en distanciel perdurant, la fondation de l'Université a décidé de lutter contre la précarité numérique. Elle a ainsi sollicité les donateurs pour l'achat d’ordinateurs et de matériel numérique. La Mutuelle de la Corse a par exemple sollicité ses entreprises adhérentes dans le cadre du dispositif "ordi sulidariu". Au total, une cinquantaine d'appareils ont été distribués aux jeunes.





Des étudiants "sous perfusion"



En janvier 2021, 230 étudiants sont toujours suivis par l'assistante sociale de l'Université. Pour certains d'entre eux, l'aide est ponctuelle, due à un imprévu financier lié à la crise sanitaire. Mais une cinquantaine, vivent sous perfusion et ne pourrait pas continuer à étudier sans le soutien de l'assistante sociale, des 9 agents administratifs de la cellule d'urgence et ... des dons. Malheureusement, la situation ne va pas aller en s'améliorant. "Nous allons devoir poursuivre les actions comme les paniers alimentaires car la situation va rester très sensibles dans les mois et les années à venir, les inégalités sociales vont continuer à se creuser", regrette Graziella Luisi, directrice de la Fondation de l'Université de Corse.