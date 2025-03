Préavis de grève à La Poste : les bureaux de Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana concernés

Les usagers de La Poste risquent de trouver porte close ce mardi matin. Les bureaux de Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana pourraient être fortement perturbés, voire fermés, en raison d’une grève lancée par l’intersyndicale CGT-STC.



Les employés dénoncent une situation qui dure depuis trop longtemps : des postes vacants laissés sans remplaçants et un manque de moyens pour assurer le bon fonctionnement du service. Ils réclament des embauches rapides et un renforcement des effectifs pour pallier ces absences. Autre revendication : le maintien d’un accord interne qui, selon eux, garantit de meilleures conditions de travail.



Dès 8h, les grévistes se rassembleront à Borgo pour organiser la suite du mouvement, dont la durée reste indéterminée.