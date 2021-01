Pour vos vœux faites disparaitre les A,B,O pour sensibiliser à l’importance du don de sang !

Cette initiative solidaire consiste à inviter le plus grand nombre à retirer les lettres A,B,O (symbolisant les groupes sanguins) de ses supports de communication, et en tout premier lieu sur les réseaux sociaux, pour inciter les citoyens à faire du don de sang leur première bonne résolution 2021.Du 4 au 16 janvier, l’EFS invite donc les Citoyens, les marques, les institutions, les personnalités et au final tout un chacun à retirer les lettres A, B, et O de leurs messages, de leurs logos, de leurs posts sur les réseaux sociaux ... afin d’interpeller sur les effets du manque de produits sanguins et d’insister sur la nécessaire mobilisation régulière des donneurs pour subvenir aux besoins des malades. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner tous les patients.L’année 2020 a été marquée par une pandémie sans précédent, qui nous a démontré une fois de plus l'esprit de solidarité des Français et notamment leur engagement pour le don de sang, au moment où les réserves de produits sanguins s’amenuisaient en raison de la crise sanitaire. En 2021, l’EFS invite ainsi les Français à ancrer dès les premiers jours de l’année le don de sang comme étant un acte citoyen à inclure dans ses habitudes de vie.La précédente édition de #MissingType a mobilisée plus de 500 ambassadeurs. Parmi eux, des marques, des personnalités, des établissements de santé, des collectivités territoriales, administrations publiques ou encore des médias.Au total, plus d’un million de personnes ont été acteurs de cette grande aventure solidaire sur les réseaux sociaux. Nous espérons faire encore mieux en 2021.L’EFS encourage tous les Français à inventer leur propre manière de participer à cette dynamique et ainsi faire de cette opération un formidable élan populaire autour du don de sang. Après des mois difficiles pour tous, #MissingType offre une manière simple, légère et humoristique de s’engager pour une grande cause de santé publique et universelle.