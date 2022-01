Pour lutter contre le cancer de l'enfant, l'athlète Joris Jacquard va gravir l'Everest à Calvi

Samedi 8 janvier, à Calvi, à partir de 6 heures du matin ce passionné de towerrunning (course d'escaliers) tentera un nouvel exploit, "sportif et caritatif", en montant plusieurs centaines de fois les marches de l’escalier menant à la Citadelle jusqu'à parcourir les 8 849 mètres de dénivelé de l’Everest. "Depuis deux ans, j'effectue mes défis sous les couleurs de la Fondation Gustave Roussy pour la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au 21è siècle" afin de récolter des dons." - nous raconte cet athlète au grand coeur qui grâce à ses "EverestRun" en 2022 a récolté 15 545 euros. - "Le projet a débuté en janvier 2021 à Orléans, puis il y a eu un deuxième défi à Auch en février, au Mans en mars, à côté de la Souterraine en avril, à Verdun en mai, à Sotteville sur mer en juin, à Courchevel en juillet, à Laon en août, dans la Tour Montparnasse en septembre, à Vesoul en octobre, à Brest en novembre et à Saint Pierre de La Réunion en décembre.

Un exploit, un pour chaque région de France et la Corse et pour l’avant dernière étape, j'ai décidé de venir en Corse et plus précisément à Calvi pour découvrir les escaliers qui mènent à la citadelle."



Après être passé par plusieurs villes de France ces douze derniers mois, Joris Jacquard a donc choisi la ville de Calvi et espère bien remporter cette treizième étape accompagné d'un ami pompiers qui essayera de relever le défis en tenue de feu. "Bien évidemment, si des sportifs locaux veulent se joindre à moi pour défendre une belle cause, il n'y a aucun souci. Dans le respect des gestes barrières bien évidemment !" précise le sportif qui invite toutes les associations sportives ainsi que les sapeurs-pompiers à venir le soutenir "en faisant quelques allers retours avec moi."

C'est en 2021 que l’Orléanais Joris Jacquard, coach sportif et athlète, s’est lancé dans le projet fou de parcourir la France afin de trouver des escaliers et y monter l’équivalent de l’Everest (ce qui représente entre 12 et 14 heures d’effort) dans le but de récolter des dons pour lutter contre le cancer de l’enfant, avec la Fondation Gustave-Roussy.