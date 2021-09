Pour les 700 ans de la mort de Dante, la Corse célèbre "il sommo poeta"

Rendre un hommage à Dante en Corse peut paraitre moins évident qu’un hommage à Napoléon et pourtant il Sommo Poeta est considéré comme le père de la langue italienne et son influence que l'ile est ancienne et multiple, c'est pour cette raison que la Collectivité de Corse s'est associée à la Ville de Bastia et la Ville de Florence pour célébrer les 700 ans de la disparition de l'Alighieri. "L’imaginaire Dantesque n’a cessé d’infuser notre culture, des chants du Purgatoire accompagnant les transhumances à l’art contemporain. L’idée de cet hommage était de s’appuyer sur la ville de Bastia qui par sa culture a tissé bien des liens avec la Toscane. Il y avait donc sens à que la collectivité de Corse s’implique fortement dans ce programme", explique le le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni qui souligne que le programme des célébrations sera "magnifique".Les trois collectivités et leurs partenaires proposent donc durant 4 mois une programmation riche et éclectique à Bastia, Corte et Ajaccio. Au total plus d'une trentaine de rendez-vous pour tous les publics : conférences, spectacles, expositions (voir programme complet ci-joint).Les manifestations, structurées autour des liens historiques, culturels et économiques qui existent entre Toscane et Corse seront l’objet d’un cheminement artistique, scientifique et patrimonial en direction de tous les publics et notamment des scolaires."A travers l’ensemble de ces manifestations, les visiteurs seront invités à explorer la réalité historique et scientifique du personnage, au travers notamment de son œuvre la Divine Comédie ", ajoute Pierre Savelli, maire de Bastia, "Un rendez-vous populaire, un programme vaste à dimensions littéraires, poétiques, linguistiques, mystiques, mythiques, symboliques, théologiques, politiques et plastiques de l’œuvre et du destin du penseur Toscan".Des animations qui seront organisées en partenariat avec laet le, l’Université de Corse via la chaire Esprit Méditerranéen, l’Université de Pise.Coup d’envoi de Dantissimu a été donné ce mardi 7 septembre avec une conférence à l’auditorium du musée de Bastia : «Dante per immagini» par Lucia Battaglia Ricci, une universitaire italienne spécialiste de la littérature médiévale italienne, particulièrement Dante et Boccace. Son ouvrage «Dante per immagini» recueille toute l’iconographie connue de Dante et de son œuvre depuis les miniatures du XVème siècle jusqu’aux bandes dessinées du XXIème siècle.Une conférence en partenariat avec la Dante Alighieri.