Pour le tribunal administratif de Bastia, les collèges et lycées de Corse auraient dû ouvrir en mai

En mai dernier, durant la première vague de Covid-19, la Collectivité de Corse avait fait des remous en refusant l'ouverture des collèges et des lycées dont elle possède les murs. Le personnel technique indispensable à leur fonctionnement, également employés par la CdC, n'avait pu reprendre son activité. L'institution insulaire avait évoqué la sécurité sanitaire des élèves pour motiver son action alors qu'au plan national, le gouvernement avait réouvert les établissements le 18 mai. Une situation regrettée par la rectrice, selon qui cette mesure privait "des parents du droit à la scolarité de leurs enfants ".



Il avait alors débuté un bras de fer entre la Collectivité de Corse et l'Etat. A la fin mai rectrice, Julie Benetti et le préfet de l'époque Franck Robine avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Bastia. Le dossier, qui n'était pas considéré comme "urgent" par la justice administrative devait être jugé en septembre.



C'est finalement ce 17 novembre que l'audience s'est tenue à Bastia. Dans son jugement rendu ce 1er décembre, le tribunal administratif rappelle que " la compétence confiée par la loi à la collectivité de Corse consiste à assurer les conditions matérielles d’accueil des élèves dans les collèges et les lycées et qu’il n’appartient qu’à l’État de fixer la date de réouverture de ces établissements d’enseignement, lesquels concourent au fonctionnement du service public national de l’éducation dont il a la charge."



Il annule ainsi la décision qui avait été prise par la Collectivité de Corse.