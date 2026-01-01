Pour le journal Le Figaro, Nicolas Battini fait partie des « 200 jeunes de moins de 35 ans, appelés à jouer un rôle clé en France »

À l’occasion de son bicentenaire, Le Figaro a choisi de se projeter vers l’avenir. Ce vendredi, le quotidien a publié une sélection de « 200 jeunes de moins de 35 ans appelés à jouer un rôle clé en France », avec l’ambition de mettre en lumière celles et ceux qui, selon lui, pèseront demain sur les grands équilibres du pays.



Élaborée avec l’appui de l’Institut Choiseul, cette liste entend dresser le portrait d’une génération déjà à l’œuvre pour construire la France de demain. « Malgré leur jeune âge, ils façonnent déjà le futur de notre pays, relevant avec enthousiasme les défis de l’intelligence, du savoir, de la créativité, de l’entreprise, du pouvoir… Les uns créent des start-up à succès ou font briller nos entreprises à l’international ; les autres, artistes et artisans passionnés, exercent leurs talents dans la musique, la mode, la gastronomie…, repoussant sans relâche les frontières de la créativité et de leurs savoir-faire ; d’autres encore œuvrent aux progrès de la science, de la santé, se battent pour défendre la justice, la paix, leurs convictions profondes, voire leur vision du destin de la France », écrit le journal.



Qu’ils soient créateurs de start-up, artistes, artisans, chercheurs, responsables associatifs ou responsables politiques, tous ces jeunes auraient en commun d’exercer une influence croissante dans leur domaine.



Pour établir ce palmarès, Le Figaro indique avoir mobilisé l’ensemble de ses rédactions afin de distinguer les profils prometteurs d’ingénieurs, hauts fonctionnaires, avocats, entrepreneurs, journalistes, philosophes, écrivains, sportifs, musiciens, et tant d’autres… Au final, en résulte une liste éclectique de 200 profils, reflet de la diversité des parcours et des secteurs d’engagement de cette génération montante.



La sphère politique y occupe une place notable. On y retrouve notamment Sarah Knafo (32 ans), députée Reconquête au Parlement européen et candidate déclarée à la mairie de Paris, Clémence Guetté (34 ans), vice-présidente de l’Assemblée nationale pour La France insoumise, ainsi que Léon Deffontaines (29 ans), présenté comme l’un des visages du renouveau générationnel du Parti communiste.



Mais parmi ces 200 noms apparaît aussi le nom d’un jeune corse qui fait de plus en plus parler de lui au-delà des frontières de l’île : Nicolas Battini, 32 ans. Le Figaro le présente comme un « nationaliste corse », précisant qu’il est président du mouvement identitaire Mossa Palatina, candidat à la mairie de Bastia et soutenu par le Rassemblement national.



Une présence qui, à l’approche des municipales, ne manquera pas d’alimenter les débats locaux, alors que le quotidien national entend, lui, souligner l’émergence de profils appelés à jouer un rôle dans la France de demain.