Pour la deuxième année, la culture et le patrimoine investissent la citadelle d'Ajaccio

En rachetant l’ancienne caserne militaire, soit la Citadelle Miollis , à l’été 2019, la municipalité ajaccienne avait pour objectif premier de faire revenir les habitants dans ce lieu chargé d’histoire.

Pour cela, quoi de mieux qu’une programmation culturelle au sein même de la citadelle ? Pour la deuxième année, « Hè viva ! » proposeront aux visiteurs de nombreuses animations et visites afin d’en savoir plus sur le patrimoine de la cité impériale.



Ce jeudi 30 juin marquera donc le début des festivités. Dès ce jour, il sera possible de visiter l’exposition photographique de l’artiste Marion Gambin dont les clichés montrent son travail de réintroduction de l’ Humain dans la Citadelle et mettent en lumière l’appropriation du site par les habitants. Pour rester dans l’art cette fois-ci dans le design, le collectif Gru propose sur le thème du rapport entre la citadelle et le port , une signalétique nouvelle des lieux , la mise en valeur de l’habillage de l’entrée du site et un espace de billetterie.

C’est aussi le même collectif qui a réalisé l’ a ménagement d i « a Ghinguetta », un lieu convivial, de détente où boire un verre, installé du 30 juin à fin octobre qui proposera une fois par semaine une soirée. La première commencera ce jeudi avec aux platines l e DJ se t « Le son de la citadelle » des artistes Arnaud Castelli qui a créé l’identité sonore du lieu, un véritable hymne électronique.



A la poudrière, les artistes Dume Paolini et Julie Perreard présentent leur exposition immersive « Anthroposcène ». N on loi n , dans le bâtiment des canonniers, les visiteurs pourront acheter de l’artisanat local dans les ateliers-boutiques. À partir de septembre 2022, les scolaires a jacciens seront aussi invités à venir découvrir la Citadelle Miollis .



Pour ne pas oublier le patrimoine, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio propose d’avril à octobre des visites exclusives de ce lieu deux jours par semaine. Elles sont l’occasion de découvrir le lieu et son histoire, mais également d’avoir accès à des lieux inédits et secrets.



Construire l’avenir de la Citadelle

À partir de l’automne prochain, les Ajacciens seront aussi invités à participer, en partenariat avec la ville d’Ajaccio, à un cycle de conférences et des tables rondes sur « La reconversion des sites militaires dans le bassin méditerranéen ». Si cette programmation test a été élaborée, c’est aussi pour établir au mieux les besoins et les attentes des habitants concernant ce lieu. « Ces tests doivent permettre de mieux définir la programmation et le projet d’ensemble pour la citadelle en cohérence avec l’histoire, le site et son inscription dans le centre-ville », assure la Ville d’Ajaccio.