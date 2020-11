Pour face à la crise COVID-19, la CAB met en place un plan d’accompagnement des clubs amateurs

« Ce plan qui sera proposé aux associations sportives du territoire communautaire dès janvier 2021 s’avérait nécessaire même si le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour aider les clubs» indique Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB et délégué au sport.





«La fermeture des clubs est lourde de conséquences. Déjà sur le plan financier car certaines associations disposent de salariés, d’accompagnateurs, d’administratifs mais aussi sur le plan humain, avec une baisse d’environ 30% des adhésions par rapport à 2019. Il y a aujourd’hui tout un panel d’enfants qui ne pratiquent plus, entrainant une désocialisation, un décrochage sportif et des dégâts ultra numériques. On ne peut réagir dans l’instant T mais on anticipe le coup d’après. Le but c’est de booster la reprise et donc on a amené 4 niveaux de réponse* auxquels tous les clubs de la communauté peuvent adhérer.





On constate aussi qu’au delà des aspects financiers, les mesures prises par le gouvernement sont sources d’incertitude, d’incompréhension et, parfois même, de démotivation pour de nombreux acteurs associatifs ou pratiquants. Les parents se montrent aussi très frileux par crainte de la contagion. On se devait donc de les rassurer et garantir une sécurité au niveau de la propreté et de la désinfection des structures. Outre ces 4 points forts, nous en avons 2 en projets. En effet si les protocoles mis en place par l’Etat devaient se montrer trop contraignants pour les clubs, avec un surcoût lié à l’achat de produits barrières comme le gel, les produits d’entretien, la CAB pourrait les aider en leur en fournissant. De même les services de la CAB mettront en place le cas échéant un service ingénierie pour les aider dans les tâches administratives, de secrétariat, pour monter les dossiers. Cela à un coût pour nous c’est certain mais on se devait d’agir».





Le budget de ce plan se monterait aux alentours de 400 000 euros : 380 000 € de subventions aux clubs, 15 000 € pour la gratuité des lignes d’eau, 5 000 € pour la vidéo et entre 5 000 et 6 000 € pour les tickets «Scopri Sport» (voir ci-dessous). A ces sommes pourraient s’ajouter encore 15 000 € d’aides aux clubs en produits sanitaires le cas échéant.