Porto : un nouveau bateau de promenade en livraison

Depuis 15 ans « Bord à Bord » construit des bateaux en aluminium insubmersibles et le chantier propose 35 modèles de bateaux de 4.50 à 15 m, repartis dans 3 catégories : bateaux professionnels, de plaisance et de plongée.



La construction de « l’ARGO 10.50 » pour la société «Porto Aventure », avait débuté en février, avant d’être ralentie par la pandémie. Il est finalement parti ce jeudi matin à destination de la Corse où il est destiné à promener des vacanciers dans le Golfe de Porto, à la découverte des parcs naturels. « l’ARGO 10.50 » est un bateau-promenade long de 10,5 m et large de 3,5 m et peut accueillir 14 personnes au total : 12 passagers et deux membres d’équipage.





Le bateau est équipé d’un bar, d’un système sonore adapté aux apéritifs en musique et de caméras sous-marines pour découvrir les trésors des fonds marins en direct, grâce à la retransmission sur écran. Sa spécificité réside dans ses pavois coulissants, qui peuvent être déployés pour créer une sorte de terrasse sur l’eau. Il a été conçu en aluminium en partenariat avec le cabinet d’architecture navale Œuvres vives.