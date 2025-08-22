CorseNetInfos
Porto-Vecchio : une personne gravement blessée après un choc entre une moto et une voiture


MP le Vendredi 22 Août 2025 à 20:01

Un grave accident de la circulation impliquant une voiture et une moto s'est produit sur le parking du magasin Auchan de Porto-Vecchio ce vendredi aux alentours de 19h30. Le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud dénombre deux blessés, dont un en urgence absolue.
10 sapeurs-pompiers avec deux ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été mobilisés sur place.
La circulation restait perturbée sur la zone en début de soirée.



(Photo : Archives Michel Luccioni)
(Photo : Archives Michel Luccioni)




