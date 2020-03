Porto-Vecchio : une nouvelle période pour l'école municipale des sports

Cette nouvelle mouture qui va se dérouler jusqu'aux vacances scolaires de printemps, le 17 avril prochain, comprend un échéancier fort riche avec cinq disciplines au programme Le basket et le roller composent, au COSEC des Quatre-Chemins et au stade Claude Papi, le programme de la matinée,

Quant à l'après-midi, il voit le déroulement de l'escalade, du VTT et du badminton à la fois au stade Claude Papi et au COSEC des Quatre-Chemins. Dans le même temps le service des Animations Sportives prépare une nouvelle édition du Printemps de l'Endurance à Pifano. le 11 avril prochain.