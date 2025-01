Porto-Vecchio : les principaux projets municipaux prévus en 2025

Dès lors, les chantiers font florès dans la Cité du sel, dont le plus conséquent d’entre eux est l’extension du port de plaisance et de pêche . Son coût a été revu à la hausse récemment , de 105 à 145 millions d’euros. « Ca n’augmentera plus », promet le maire. En 2025, deux nouveaux marchés publics seront attribués : « Nous venons d’attribuer le marché public de la station d’avitaillement. Nous allons au printemps attribuer celui de la capitainerie et dans la foulée, d’ici à la fin de l’année, celui des 1 000 places de parking dans l’emprise du port », détaille l’élu. En revanche, l’attribution des 2 600m2 de locaux commerciaux ne sera pas encore à l’ordre du jour : « Nous sommes en train de réfléchir à un cahier des charges qui, le moment venu, donnera lieu à un appel à candidatures. Et les Porto-Vecchiais en seront les premiers informés. »