Porto-Vecchio : important feu de casse dans le quartier Poretta

La rédaction le Vendredi 17 Juillet 2020 à 18:55

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 17 juillet en fin d'après-midi dans une casse automobile à la sortie sud de Porto Vecchio. Le feu a entraîné un important dégagement de fumée noire qui était visible partout dans la ville à cause de la combustion des pneumatiques.

Les sapeurs-pompiers sont sur place et plusieurs véhicules ont été déployées pour maîtriser l'incendie.

La mairie de Porto Vecchio demande aux résidents des quartiers de Poretta, des 4 Chemins et de Marina di Fiori de rester à la maison et de calfeutrer leurs portes et fenêtres, du fait des fumées toxiques générées par l’incendie.



L’ensemble des services de la Ville, Capitainerie et autres Services Techniques sont mobilisés sur site pour prêter main forte aux secours et assurer une vigilance accrue en matière de pollution.



Une fois maitrisé le feu le travail des pompiers consistera aussi à mettre en place de relevés pour détecter une éventuelle pollution aux hydrocarbures.



