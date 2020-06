Porto-Vecchio : gendarmes pris à partie à Pifano. Un blessé

J’adresse au militaire blessé ainsi qu’au commandant de la brigade et à ses hommes tout mon soutien et ma solidarité."

"Cette nuit, une patrouille de la gendarmerie a été prise à partie alors qu’elle traversait le quartier Pifano. Des insultes ont été proférées et l’un des militaires a reçu plusieurs coups à la tête.Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui n’ont pas leur place sur notre commune et au-delà dans la société.Je convoquerai dans les prochains jours un CLSPD, (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) pour évaluer la nature de cet incident et prendre les mesures qui devront être mises en œuvre pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous, à commencer par celle des habitants de ce quartier historique de Porto-Vecchio.