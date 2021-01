Porto-Vecchio : fin de cavale pour deux femmes ayant commis des larcins

Fin de cavale pour deux femmes de la région de Porto-Vecchio qui avaient dérobés un ordinateur portable dans un commerce le 19 décembre dernier. La résolution de l’affaire a permis à la gendarmerie de Corse de découvrir que ce sont huit commerces qui ont été dévalisés par les deux criminelles.



Interpellées à l'aide des caméras de vidéosurveillance

Le 19 décembre 2020, après avoir dérobé un ordinateur portable dans une boutique, les deux femmes de 31 et 50 ans avaient pris la fuite en voiture. « Une mauvaise idée » selon la gendarmerie de Corse qui a pu compter sur les images de caméras de vidéosurveillance pour les suivre et diffuser leur visage à l’ensemble des gendarmeries de Corse. Environ une dizaine de jours plus tard, ces images ont permis à deux gendarmes de reconnaître les fugitives à Porto-Vecchio et de les interpeller sur le champ.



Des perquisitions permettant d’élucider d’autres affaires de vols

Après avoir réalisé des perquisitions à leur domicile, la gendarmerie a pu mettre la main sur de nombreux objets dérobés dans huit commerces différents de la région porto-vecchiaise. Ordinateur portable, vêtements et engins de bricolages figurant parmi leur butin ont été restitués aux commerçants volés. La voiture qui leur a servi à prendre la fuite le 19 décembre et qui apparaissait sur les images des caméras a quant à elle été saisie par la Justice



Convoquées devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio

Selon la gendarmerie nationale « les deux femmes étaient déjà connues des services de police pour ce type de méfaits » et font aujourd’hui l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio qui jugera l’affaire.