Porto-Vecchio : deux jeunes grièvement blessés sur la route après un refus d’obtempérer


La rédaction le Vendredi 16 Janvier 2026 à 22:27

Deux hommes d’une vingtaine d’années ont été grièvement blessés dans un accident de la circulation survenu jeudi 15 janvier en fin d’après-midi, sur la commune de Porto-Vecchio. Leur pronostic vital est engagé.



Selon les éléments, les faits se sont produits vers 17 heures, après le refus d’obtempérer d’un véhicule lors d’un contrôle. Les occupants ont pris la fuite à vive allure, percutant plusieurs voitures stationnées ou en circulation - une quinzaine au total - au cours de leur trajectoire.


Face au danger croissant, les forces de l’ordre ont choisi d’interrompre la poursuite afin d’éviter de nouveaux accidents. Peu après, le véhicule en fuite a poursuivi sa route avant de s’encastrer violemment dans une autre voiture.


Sous l’effet du choc, les deux occupants, connus des services de police, ont été éjectés de l’habitacle. Grièvement blessés, ils ont été pris en charge par les secours et transportés vers un établissement hospitalier.




