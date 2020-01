Porto-Vecchio : des “boîtes à lire” créées par les enfants de Pifano

Il est simple : chacun peut déposer ou emprunter un livre, librement et gratuitement





Les objectifs :

· donner une seconde vie aux livres et revues

· faire connaître des ouvrages dont le sujet diffère des habitudes du lecteur

· transmettre le plaisir du livre et le goût de la lecture

· inciter les visiteurs à entrer dans les bibliothèques et peut-être à s’y abonner

· valoriser les échanges non-marchand et créant du lien social

· fédérer les personnes autour d’un bien commun"