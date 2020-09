Porto-Vecchio crée son conseil municipal des jeunes

« C’est une structure qui existe partout - ou presque, et nous ne comprenions pas qu’elle n’ait pas été initiée à Porto-Vecchio. C’est un engagement que nous avions pris pendant la campagne » explique le maire Jean-Christophe Angelini lors de la conférence de lancement du Cunsigliu pà l’avvena. « Je suis vice-président de l’Assemblea de la Ghjuventù, je trouvais cela normal de créer une chambre consultative pour la jeunesse de Porto-Vecchio » renchérit Petru-Antone Vesperini, conseiller municipal en charge de la gouvernance et de la démocratie participative, en charge du dossier.Et c’est donc désormais chose faite : Porto-Vecchio aura elle aussi son conseil municipal des jeunes. « C’est un projet qui me tenait à cœur » confie le jeune élu de 27 ans. « Cela montre que nous donnons la possibilité aux jeunes de pouvoir participer à la vie de la commune ». Une volonté confirmée par le maire : « Nous avons besoin de la jeunesse porto-vecchiaise pour construire la ville que nous avons pour projet d’édifier ».Sur les sujets liés à la jeunesse, bien évidemment : « Dès qu’on devra traiter un dossier ''jeune'', il est tout naturel que nous puissions les mobiliser ». Mais pas que : « le souhait n’est pas d’enfermer les jeunes dans un domaine » souligne Petru-Antone Vesperini, « ils pourront s’autosaisir sur les dossiers qui leur tiennent à cœur ».Tous les jeunes de 15 à 25 ans résidant à Porto-Vecchio. Le Cunsigliu pà l’avvena comptera de 32 membres. « Il y aura deux collèges », indique Petru-Antone Vesperini, « un collège de 10 collégiens et lycéens et un autre de 22 étudiants et jeunes actifs ».Les candidatures, recueillies jusqu’au 12 octobre, seront examinées par un jury de 7 conseillers municipaux.L’installation du Cunsigliu pà l’avvena est prévue en décembre, et il se réunira ensuite quatre fois par an durant une journée maximum.Si l’aventure vous tente, c’est par ici