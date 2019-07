Porto-Vecchio : Le service animations sportives a lancé son programme de l'été

Après deux jours de préparation, en début de semaine et une trêve d'un jour, le raid a commencé hier matin par la partie maritime qui s'est déroulée, dans le Golfe de Porto-Vecchio, en partenariat avec l'Ecole de Voile des Fauvettes. Une journée entière sur la grande bleue au cours de laquelle les deux équipes ont pris part à huit régates. Après ce début maritime, la caravane du raid 2019 a pris la direction de l'Alta-Rocca pour une nuit de repos dans les yourts de Zonza. Une pause qui a permis de reprendre des forces avant l'explication finale qui a eu pour cadre le site incomparable des Aiguilles de Bavella. Ce matin les protagonistes de ce raid se sont expliqués sur les rochers écoles, avant de participer, cet après-midi, à une course d'orientation. Si l'enjeu était bien présent, l'essentiel était bien ailleurs dans la mesure où cette escapade entre mer et montagne a été, aussi, l'occasion de mettre en pratique toute le travail effectué lors des derniers mois.







De 8 à 15 ans







Cette ouverture très sportive précède, donc, un vaste programme qui va s'échelonner jusqu'à la fin du mois de juillet pour la cinquantaine d'apprentis sportifs âgée de 8 à 15 ans. Un chiffre volontairement plafonné pour assurer une prestation de qualité. La plongée sous-marine, la voile, le snorkeling, la randonnée, le VTT, la course d'orientation, l'accro-branches seront au menu des prochaines semaines avec toujours une dualité mer - montagne. Une formule dont le succès de ne se dément pas au fil des années.



