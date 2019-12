Porto-Vecchio : Le Granajolo à l'honneur au Bel Ombra

GAP le Mercredi 18 Décembre 2019 à 21:34

En cette période de fête le Bel Ombra, au cœur de ville à Porto-Vecchio, s'impose comme l'un des endroits incontournables de la Cité du Sel. Après la semaine lyonnaise, le Bel Ombra a proposé ce soir une dégustation de vin en mettant à l'honneur le domaine de Granajolo au travers de ses crus les plus réputés. Gwenaël Boucher, à la tête du domaine depuis quinze ans maintenant, a proposé à la dégustation sa production qui n'a cessé...comme le bon vin de de se bonifier au fil des ans. A tel point que le Granajolo fait partie avec le J et le Monika des vins de premier rang dans l'extrême sud. Un travail de longue haleine reconnu mais qui pourrait franchir encore un cap dès l'année prochaine avec la mise en bouteille du Confidentiel. Un vin rouge bien nommé au regard du petit nombre de bouteilles disponible, mais aussi en raison de sa qualité. Un vin élevé en fut de chataignier et qui sera l'une des cuvées à suivre dans les mois à venir. Un vin surprenant que les passionnés auront hâte de déguster.

Attention il n'y en aura pas pour tout le monde.

Le Bel Ombra, dans la foulée, propose vendredi et samedi une série de dégustations sur le thème du champagne, fête de fin d'année oblige. Samedi soir un repas gastronomique avec différents champagnes sera, également, proposé aux gourmets.

Rendez-vous est, donc, pris.

