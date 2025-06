Porto-Vecchio - L'ASPV en Elite et Corte en Honneur victorieux du tournoi de la Pentecôte

GAP le Lundi 9 Juin 2025 à 21:00

Après le coup d'envoi donné samedi avec un plateau pour les U6 et les U9, le tournoi de Pentecôte de l'ASPV au stade du Pruneddu s'est poursuivi dimanche avec le tournoi des U11. La compétition s'est achevé tout à l'heure par les parties décisives en Elite et en Honneur qui ont sacré Porto-Vecchio et Corte