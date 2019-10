Porto Vecchio : 900 000€ pour la création d'un centre aquatique intercommunal

Chaque année, l’agence nationale du sport fait un appel à projets. Elle attribue des subventions d’équipement aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux associations sportives agréées, ainsi qu’aux associations et groupements d’intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.



Une enveloppe spécifique est dédiée au développement en Outre-Mer et Corse. L’ambition du plan, mis en œuvre à partir de 2017, est de permettre une mise à niveau quantitative et qualitative des équipements sportifs.



Ainsi en Corse, 4 projets ont été retenus cette année. Au total 991 000 € leur seront alloués.



Voici les projets retenus :

- Porto-Vecchio : création du centre aquatique intercommunal du Sud-Corse – 900 000 €

- Propriano : création d’un boulodrome couvert – 70 000 €

- Nonza : construction d’un terrain multisports – 11 000 €

- Pietracorbara : aménagement d’un parcours de santé - 10 000 €