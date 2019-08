Porto-Pollo : le parachute ascensionnel finit à la mer, une mère et son enfant victimes d'un début de noyade

L'alerte a été donnée sur le coup de 17 heures par le CROSS Corse et le CODIS 2A : un parachute ascensionnel avec quatre personnes venait de chuter à la mer, d’une hauteur importante à la suite d'une violente rafale de vent.Aussitôt les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano étaient mobilisés sur le secteur de Porto-Pollo à Serra-di-Ferro - où l'accident venait de se produire.Immédiatement le SRA SNS 714, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654 et la VLR 01 SNS 920 « Chef de Dispositif SNSM » étaient mobiliséL’hélicoptère Dragon 20 avec une équipe de Sauveteurs Côtiers du SIS 2A était également mobilisé, de même que de deux ambulances, une VLI, un véhicule léger tout terrain chef de Groupe.Le SNS 654 parvenait à récupérer rapidement les deux qui étaient à la mer.Dans le même temps, une autre embarcation civile a proximité immédiate de la SNS 654 récupérait un enfant et sa mère.Rapidement pris en charge par les Sauveteurs SNSM, la femme et l’enfant, victime de début de noyade stade 3 étaient évacués en urgence vers le port de Porto-Pollo avec les deux hommes fortement choqués .Un dispositif de secours conséquent sur le port permettait une continuité de soins ainsi qu’une médicalisation rapide des victimes.Dans un état grave la mère et son enfant ont été évacués par hélicoptère sur le centre hospitalier d'Ajaccio.

Grâce à l’action des Sauveteurs de la SNSM Propriano et du plaisancier qui se trouvait à proximité un nouveau drame a, sans doute, été évité ce vendredi à Porto-Pollo.