Portivechju : le deuxième festival du film d'animation a livré son verdict à L'Animu

Ce festival de l'Extrême Sud se déroule, simultanément, dans les locaux de la médiathèque L'Animu et au complexe Galaxy situé sur la commune de Lecci. Une trentaine de films d'animation répartie en trois catégories (à partir de 5/6 ans, à partir de 8 ans et à partir de 10 ans) était en lice, mais au-delà de cette sélection, qui est ouverte à un public le plus large possible, il s'agissait, pour les organisateurs de cet événement, de proposer plusieurs temps forts avec des ateliers qui se déroulent au cinéma Galaxy et à L'Animu. La découverte du Thaumatrope, ce jouet optique s'appuyant sur la persistance rétinienne, le doublage en langue corse, aux origines du cinéma, avec la présentation des premiers appareils de projection, ainsi que le Stop Motion, technique d'animation, en compagnie de Léonor Husson, étaient les thèmes des quatre ateliers proposés au jeune public.

Si l'on ajoute à cela, le ciné-concert, samedi en soirée, avec le film Nanouk l'esquimau tourné en 1922, accompagné au clavier par Henri Herteman, sans oublier différentes moments de rencontres, on comprend un peu mieux pourquoi ce festival est un véritable temps fort des evenemets de la région.

Ce dimanche soir, les différentes sélections ont livré leur verdict à L'Animu. Ainsi les lauréats, à l'issue du vote des spectateurs, ont été dévoilés.





Dans la catégorie 5/6 ans, c'est Kiki La Plume qui a été primé. Catégorie à partir de 8 ans, Sauve qui Pneu a retenu la majorité des suffrages. Enfin, pour la troisième catégorie à partir de 10 ans et plus le lauréat a été Le Monde en Soi.



Pour autant Fest'Anima n'est pas terminé avec ce lundi 20 décembre l'avant-première du film Le Tigre qui s'invita au Thé (16h30) au cinéma Galaxy, avant la Traversée (19 heures) de Florence Miailhe qui sera présente lors de la projection.



Mardi aura lieu une autre avant-première, Vanille (16 heures) avant l'hommage à Satoshi Kon avec Perfect Blue (19 heures). Un hommage qui se poursuivra, mercredi , pour la journée de clôture : Millenium Actress (18 heures) et Satoshi Kon l'illusionniste à 20 heures.