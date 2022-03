Portivechju : le Carruleddu Championship est de retour

Porté par l'associu I Baroni, présidé par Ghjacum'Antonu Robin, le Carruleddu Championship revient à Portivechju après cinq ans d'absence. La présentation officielle de la 4ème édition a eu lieu ce lundi 28 mars en présence de deux aires partenaires de l'événement : a Cità di Portivechju et l'Office du tourisme.



Une édition qui permettra à l'associu I Baroni de marquer son retour sur la scène locale au travers de son Grand Prix de caisses à savon version nustrale avec cet événement de rue festif à souhait qui avait rassemblé, lors des précédentes versions, plusieurs milliers de personnes

Des axes forts et des nouveautés

Le départ sera donné in core di paesu avec une arrivée qui aura lieu 750 mètres plus loin, et surtout plus bas sur la Marine, au niveau du parking des douanes. Un parcours qui ne manque pas de difficultés et d'attraits d'autant qu'il sera scénarisé. La journée du dimanche 29 mai sera donc entièrement placée sous le signe de la fête, marque de fabrique de I Baroni, avec une entame prévue à 9 heures et un baisser de rideau programmé à 19 heures avec la remise des prix. Une cérémonie au cours de laquelle les prix seront nombreux allant du carruleddu le plus rapide, à la plus belle chute, en passant par le meilleur déguisement, le prix du meilleur mécano, et du meilleur écolo, sans oublier le coup de coeur de la journée. Entre ces deux moments les rendez-vous vont être divers avec la mise en place, cette année, d'un parc de jeux pour les enfants dans l'enceinte de l'école primaire Joseph Pietri. Un concert gratuit aura, également, lieu sur la place de la République, entre 12 heures et 14 heures au moment de la pause spuntinu dans les établissements partenaires di u Carruleddu Championship .

L'aspect festif est, donc, le principal attrait de cette manifestation qui, dans le même temps, fait la part belle à la langue corse dans le cadre de cet événement entièrement bilingue. Une volonté forte de donner une plus grande visibilité sociale à la langue corse et d'en valoriser l'usage au sein d'un événement populaire et socio-sportif.



Comment y participer

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes et l'on attend plus de cinquante carruleddi pour ce retour sur le devant de la scène, lors de cette manifestation qui nécessite la mobilisation de 80 à 100 bénévoles. Du côté des informations pratiques, les engagements seront clos le mercredi 25 mai à 23h59. Pour la confection des caisses à savon locales, un partenariat a été conclu avec le garage AMI de Sud Corse Insertion afin d'aider à la réalisation de ces formules 1. L'âge légal de ce Carruleddu Championship, qui pourra se disputer en équipages de deux ou bien en individuel, a été baissé à 16 ans en raison de la forte demande des plus jeunes. Si des carruleddistes encore plus jeunes désirent y participer ils devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte.