Portivechju : ferveur populaire pà a San Ghjuvà

Dès hier matin les plus jeunes se sont retrouvés au Presbytère pour la création des couronnes. En soirée, à partir de 20 heures, débutait a veghja di San Ghjuvà avec une messe, la procession en ville. Peu après 21h30 avait lieu, par l'Abbé Frédéric Constant, la bénédiction du feu qui a été, dans la foulée, allumé. Les Porto-Vecchiais ont pu ainsi passer au-dessus pour satisfaire à la tradition. Tout cela dans une ambiance musicale.



Aujourd'hui, vendredi, une messe va être célébrée à 10h30 en l'église Saint Jean-Baptiste, avant la soirée festive et le bal de la Saint-Jean, dès 19h30, avec le groupe l'Alba in Scena, qui va avoir pour cadre le Presbytère.