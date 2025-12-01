Portivechju - I primi scontri di u CCAS, ou comment fédérer les acteurs de la solidarité

"Voir ce qui se fait ailleurs"



Bénévole aux Restos du Coeur, Maryline Fontana apprécie le principe de ces Scontri : « Ca permet de rencontrer d’autres associations qu’on ne connaissait pas, de voir ce qui se fait ailleurs et de s’en inspirer dans la complémentarité. » Dans cette optique, un registre des bénévoles a été édité et une boîte à idées a même été installée à l’entrée de la médiathèque. L’ADMR, assocation de service à domicile, voit dans cette matinée fédératrice une opportunité de recrutement : « Le but, c’est de pérenniser l’emploi », confirme Anne Tomasi, la présidente, qui s’est montrée ravie d’avoir pu échanger quelques minutes avec des lycéennes porto-vecchiaises. « On projette de les rencontrer à nouveau en janvier pour leur montrer la réalité de notre travail et pour les sensibiliser », complète la trésorière Jeannine Andreani.