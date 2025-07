Porticcio : triplé ukrainien et podium corse pour la 10e édition de l’Open d’échecs

Pendant une semaine, Porticcio a vécu au rythme des 64 cases. Sur les bords de la plage, le village vacances Marina Viva a accueilli du 29 juin au 7 juillet la 10e édition de son Open international d’échecs, étape emblématique du Corsican Circuit. Près de 220 participants venus de 25 pays ont pris part à l’un des trois tournois proposés : l’Open A pour les joueurs titrés, l’Open B pour les amateurs confirmés, et un tournoi jeunes réservé aux moins de 14 ans.



Cette diversité s’est aussi exprimée sur les drapeaux : Inde, Chine, États-Unis, Canada, Islande, Ukraine, Géorgie, Pologne, Pays-Bas, Taïwan, ou encore Îles Féroé. Une richesse qui fait de ce rendez-vous bien plus qu’une simple compétition.



Triplé ukrainien dans l’Open A

Dans l’épreuve phare, l’Open A, les joueurs ukrainiens ont monopolisé le podium. Le Maître International Vladyslav Larkin s’impose après un tournoi très disputé, devant ses compatriotes, les Grands Maîtres Andrey Sumets et Egor Bogdanov. Le suspense s’est maintenu jusqu’à la dernière ronde, où plusieurs concurrents restaient en lice.



Open B : domination américaine, performance corse

Du côté de l’Open B, la palme revient au jeune Américain Justin Shenghao Shu, auteur d’un parcours quasi-parfait avec 8,5 points sur 9. Il devance le Français Rémi Boschetti, tandis que le Corse Raphaël Lovichi (Scacchera Llu Pazzu di Portivechju) monte sur la troisième marche du podium, devant son public.



La relève insulaire bien en place

Chez les jeunes, la dynamique corse se confirme. Dans le tournoi réservé aux moins de 14 ans, Mario Costa (Échecs Club Ajaccien) l’emporte sans défaite avec 7,5 points, suivi de Noam Benzidi (7 points) et de Pascal Cicerale Mariani (Corsica Chess Club). L’énergie et l’engagement de cette jeune génération ont marqué les observateurs.



Au-delà des résultats, l’Open a conservé ce qui fait sa signature : une atmosphère conviviale et des animations ouvertes au public. La simultanée inaugurale du champion du monde junior Marc’Andria Maurizzi contre 21 adversaires, un blitz d’ouverture labellisé Maurizzi Chess School, et une partie à l’aveugle jouée jeudi face au public ont rythmé la semaine. Moment fort également : la présence exceptionnelle de la légende chinoise Hou Yifan, meilleure joueuse mondiale, venue lancer la dernière ronde. Elle poursuit sa tournée corse ce week-end à Quenza, où elle participera à une grande simultanée aux côtés de Marc’Andria Maurizzi et d’Almira Skiptchenko, avant le tournoi international de blitz prévu dimanche dans l’Alta Rocca.