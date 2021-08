Porticcio : Le Bella Vista fermé pour sept jours par la préfecture, les gérants « outrés »

Julia Sereni le Mercredi 4 Août 2021 à 11:16

L’établissement Le Bella Vista, situé à Porticcio, écope d’une mesure de fermeture administrative de sept jours, ordonnée par la préfecture. En cause : tapage et atteinte à la tranquillité publique, problèmes de sécurité et tir d’un feu d’artifice sans autorisation. De leur côté, les gérants dénoncent l'attitude des représentants de l’État.